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الامارات | تنويه من دفاع مدني دبي بشأن تمرين إخلاء في خور دبي غداً

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من دفاع مدني دبي بشأن تمرين إخلاء في خور دبي غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نوهت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بأنها ستنفذ تمرين إخلاء في منطقة خور دبي يوم الاربعاء الموافق 10/08/2022 من الساعة 8:00 صباحاً إلى 12:00 مساءً قد يصاحبه تصاعد الدخان.

وتوصي الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي الجمهور الكريم عدم التصوير و الابتعاد من موقع التمرين حفاظاً على سلامتكم.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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