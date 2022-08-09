الامارات | تنويه من دفاع مدني دبي بشأن تمرين إخلاء في خور دبي غداً

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شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من دفاع مدني دبي بشأن تمرين إخلاء في خور دبي غداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نوهت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بأنها ستنفذ تمرين إخلاء في منطقة خور دبي يوم الاربعاء الموافق 10/08/2022 من الساعة 8:00 صباحاً إلى 12:00 مساءً قد يصاحبه تصاعد الدخان.
وتوصي الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي الجمهور الكريم عدم التصوير و الابتعاد من موقع التمرين حفاظاً على سلامتكم.
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