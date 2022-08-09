الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيسة حليمة يعقوب.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية سنغافورة لي سيان لونغ.