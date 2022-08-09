الامارات | «الإمارات للخدمات الصحية» تسـتعرض 3 مشـروعات تحولية كبرى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ثلاثة مشروعات تحولية كبرى بقيمة 53.7 مليون درهم، ومتوقع إنجازها بحلول ديسمبر المقبل، واطلع على مستجدات تنفيذها حيث شملت مشروع الصحة النفسية المجتمعية، الرعاية الصحية الافتراضية باستخدام تقنية الميتافيرس، والنظام المتكامل لإدارة دورة الإيرادات.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الإدارة بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد سليم العلماء، ومدير عام المؤسسة الدكتور يوسف محمد السركال وأعضاء المجلس.

وبحث الاجتماع آليات ومراحل تنفيذ مشروع «الصحة النفسية المجتمعية» باعتباره أحد المشروعات الريادية الهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية النفسية المجتمعية بمختلف مستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتحسين جودة حياة الأفراد وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما بحث سبل تحقيق مستهدفات المشروع التي تتضمن افتتاح وحدات متخصصة لخدمات الصحة النفسية بالشراكة مع القطاع الخاص تشتمل على منشآت متخصصة «فلل منتصف الطريق» الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتطوير شبكة العيادات الرقمية للصحة النفسية وخط المساعدات للاستشارات النفسية «تحدث لنسمعك»، بالإضافة إلى التوسع في خدمات الصحة النفسية المجتمعية من خلال افتتاح وتشغيل وحدات متخصصة للرعاية النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز نسب المستفيدين من خدمات العيادات الرقمية للصحة النفسية، وأن يعزز التزام المرضى بالخطط العلاجية.

وناقش الأعضاء مشروع «الرعاية الصحية الافتراضية بتقنية الميتافيرس»، حيث قرر المجلس إطلاق وتفعيل منصة Meta Healthcare، التي تعتبر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أول جهة صحية تستخدمها على مستوى العالم، بهدف تطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بتجربة المتعاملين، من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد (ميتافيرس)، لتطوير منصة Meta Healthcare لخدمات الاستشارات الطبية الافتراضية، بما يتيح للمتعاملين دخول العالم الافتراضي عبر الأجهزة الذكية للحصول على الاستشارة الطبية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية التي توفرها المؤسسة. وأكد الدكتور محمد سليم العلماء أن المؤسسة حريصة على أن تكون من أوائل الجهات الحكومية في العمل بمنهج المشروعات التحولية منذ إطلاقها على مستوى الدولة، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات الصحية التي تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تعزّز من البروتوكولات العلاجية وتوفر أعلى معايير الخدمات الطبية الحديثة، بما يتناسب مع مكانة الدولة على خارطة الصحة العالمية. وأضاف أن الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة جاءت منسجمة مع سياسات الحكومة، والاستراتيجيات الوطنية الساعية إلى تطوير مجالات العمل الحكومي، وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي في قطاع الخدمات الصحية، من خلال تبني أفضل المقاييس العالمية واستقطاب أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطب الحديث.

وذكر الدكتور يوسف محمد السركال أن الاجتماع استهدف بحث تنفيذ وتطبيق المشروعات الثلاثة وفقاً للخطط والمراحل الزمنية المحددة، انسجاماً مع رؤية المؤسسة بأن تكون الوجهة الرائدة عالمياً في تقديم أعلى معايير الخدمات الصحية، والارتقاء بجودة حياة الأفراد عبر توفير خدمات صحية وعلاجية استباقية ومتكاملة، ومنظومة صحية قائمة على أحدث التقنيات الصحية والعلاجية المتقدمة، وبيئة عمل ترتكز على الكفاءات والمواهب الصحية المحترفة.

وتطرق الاجتماع إلى مشروع النظام المتكامل لإدارة دورة الإيرادات «RCM»، الذي تسعى المؤسسة من خلاله لتعزيز قدراتها المؤسسية عبر إنشاء وتطبيق نظام متكامل وشامل لإدارة دورة الإيرادات (RCM) وفق أفضل الممارسات العالمية بما يدعم جاهزية المؤسسة للترابط مع منظومة التأمين الصحي، ويرفع مستويات الكفاءة المالية، ويسهم في تعزيز آفاق الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص مستقبلاً، إضافة لربط النظام مع قنوات الدفع المتنوعة لسداد رسوم الخدمات الصحية.

وتستهدف المؤسسة بناء النظام الرقمي لإدارة دورة الإيرادات وبدء التطبيق بعدد من المنشآت الصحية التابعة لها بحلول نهاية العام الجاري، إضافة لإنشاء قنوات جديدة لسداد رسوم الخدمات الصحية وإتاحتها للمتعاملين بالتعاون مع أحد البنوك العاملة بالدولة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الكفاءة المالية وتعزيز إيراداتها المرتبطة بالخدمات الطبية.

واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات مجلس شباب المؤسسة مجال تمكين الشباب، بما فيها إتمام النسخة النهائية من استراتيجية تمكين الشباب بالتعاون مع إدارة الاستراتيجية، بمشاركة فاعلة من قبل الشباب، وتنظيم حلقات شبابية وجلسات عصف ذهني، وإطلاق استبيان لتحليل احتياجات الشباب، وتحديد الغاية بتفعيل مشاركة الشباب في أهم الأنشطة في المؤسسة.

وأشاد السركال بإنجازات مجلس شباب المؤسسة في الاجتماع، وجهوده في تعزيز بيئة العمل المؤسسي، مثمناً ما حققه من إنجازات في مجال تمكين الشباب، مؤكداً حرص المؤسسة على تشجيعهم وتبني أفكارهم الإبداعية، ودعم مشروعاتهم الابتكارية، ضمن استراتيجيتها الشمولية التي تتضمن حزمة من المحاور الهادفة إلى تمكين قدراتهم وتعزيز حضورهم ومشاركتهم.

كما استعرض الاجتماع جهود المجلس وإنجازاته في مجال تطوير الأداء عبر مبادرة النمو التي اشتملت على عقد الدورات التدريبية، والإرشاد والفرص بما يتيح للشباب إدارة المشروعات والمشاركة في اللجان، فضلاً عن الاجتماع مع المديرين التنفيذيين، ورفع الخطة التشغيلية لمختلف الإدارات لاقتراح المبادرات التي يمكن أن تخدم الاستراتيجية.

الصحة النفسية

تستهدف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حتى نهاية عام 2022 إطلاق وتشغيل الاستشارات الطبية لخدمات الصحة النفسية وخدمات سعادة المتعاملين، كما سيتم إطلاق خدمات الاستشارات الخاصة بتعزيز صحة الأسرة في نهاية الربع الأول من 2023.