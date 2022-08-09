الامارات | الفحص الدوري بشرطة دبي يكشف متعاطي مخدرات للمرة الرابعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نظام الرعاية اللاحقة «الفحص الدوري» بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي عن إصرار متهم سابق بتعاطي المخدرات على مواصلة طريقه المظلم، وثبت تعاطيه للمرة الرابعة، فتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة في دبي التي أحالته، بدورها، إلى محكمة الجنايات لتقضي بحبسه عامين وغرامة 100 ألف درهم.

وتدور تفاصيل الواقعة حسب تحقيقات النيابة العامة في دبي أن المتهم كان يخضع لنظام الرعاية اللاحقة «الفحص الدوري» التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، باعتباره نزيلاً سابقاً وأفرج عنه أخيراً من قبل الإدارة العامة للمؤسسات العقابية.

وبتاريخ الثاني من فبراير الماضي حضر طواعية إلى الإدارة وأعطى من تلقاء نفسه عينة لفحصها، وثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية احتواء العينة على نوعين من المخدرات.

وبسؤال المتهم في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة اعترف بما نسب إليه، وأكد تعاطيه مخدر الكريستال، وأن لديه سوابق في تعاطي المؤثرات العقلية، كما أنه كرر اعترافه في الجلسة التي أجريت عن بعد من قبل المحكمة.

وأفادت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها بأن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها، وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيقات حتى لو عدل عنه المتهم.

وأكدت أن المتهم اعترف في محضر الضبط وجلسة المحاكمة بما نسب إليه، وتطمئن المحكمة إلى أن اعترافه جاء عن إرادة حرة واعية، وبناء على ذلك وقر في يقينها على وجه القطع واليقين أن المتهم مدان بالتعاطي للمرة الرابعة لمؤثرين عقليين، ومن ثم قضت بحبسه عامين وغرامة 100 ألف درهم، وفي حالة عدم الدفع يحبس يوماً عن كل 100 درهم.

في قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات في دبي بغرامة 30 ألف درهم وإبعاد مقيم عربي بعد إدانته بتهمة تعاطي مادتي الحشيش واللاريكا.

وتدور الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي معلومات عن قيام المتهم بحيازة وإحراز مواد مخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره وتفتيش مسكنه.

وفي الموعد الذي حدده فريق العمل من إدارة المكافحة تم ضبط المتهم وتفتيش مسكنه وسيارته لكن لم يتم العثور على شيء، فأجري تحليلاً لعينة منه، وثبت تعاطيه لمادتي اللاريكا والحشيش.

• المتهم حضر طواعية إلى إدارة «مكافحة المخدرات» وأعطى من تلقاء نفسه عينة لفحصها.