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الامارات | حاكم الشارقة يوجه بصرف 50 ألف درهم لكل أسرة مقيمة في مراكز الإيواء والفنادق بالإمارة

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه بصرف 50 ألف درهم لكل أسرة مقيمة في مراكز الإيواء والفنادق بالإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف 50 ألف درهم لكل أسرة مقيمة في مراكز الإيواء والفنادق بالإمارة، والتي تضررت من الحالة الجوية، لمساعدتها على العودة إلى منازلها بشكل آمن وسريع، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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