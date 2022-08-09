الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كمامات

لاحظ قرّاء عدم التزام عمال توصيل الوجبات من المطاعم إلى البيوت بارتداء الكمامات، على الرغم من أن عملهم يتطلب ذلك، لكونهم ينتقلون من مكان إلى آخر، وطالبوا جهات عملهم بمراقبتهم وحثهم على الالتزام.

تجاوب

أعرب مرافقون لمرضى عن ارتياحهم من سرعة التجاوب خلال تواصلهم هاتفياً مع مستشفى توام، منوّهين بسعة الصدر عند الحديث مع مسؤولي المستشفى، ما انعكس عليهم وعلى المرضى أنفسهم بشكل إيجابي.

رسائل

اشتكت قارئة من عدم تلقيها رسائل نصية عبر الهاتف، عن العمليات المصرفية التي تجري ضمن حسابها في بنك إسلامي، وعندما تحدثت مع خدمة العملاء أخبرها الموظف بأن الخطأ ليس من البنك، بل من شركة الاتصالات التي تزوّده بهذه الخدمة.

«مصنعية»

قال قرّاء إن إصرار تجّار المشغولات الذهبية على رفع قيمة «المصنعية» قلل من استفادة المشترين من انخفاض أسعار الذهب عالمياً.

أسعار

بدأت المراكز التجارية بمختلف مستوياتها، تعرض الحقائب والقرطاسية للبيع استعداداً للموسم الدراسي المقبل، لكن بعض الأهالي لاحظوا أن أسعار الحقائب تصل إلى مستويات مرتفعة وغير مبررة، داعين الجهات المعنية إلى وضع أسعار مستلزمات الطلبة تحت المراقبة.

قطط

يقوم بعض السكان من منطلق إنساني، بترك بقايا الطعام والشراب في محيط البنايات، لإطعام القطط الضالة، الأمر الذي يشوّه المنظر العام بصورة غير مقصودة، فيما رأى آخرون أنه يمكن تقديم الرعاية لهذه الحيوانات من خلال الجهات المعنية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم مرفقاً بصورة حال توافرها.

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