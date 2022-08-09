الامارات | تكثيف حملات الضبط المروري للمخالفين في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد صالح الظنحاني، بأن القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة في إدارة المرور والدوريات أطلقت حملة «صيف بلا حوادث» والهدف منها هو توعية السائقين حول اتخاذ الاحتياطات الوقائية لسلامة المركبة والصيانة الدورية لها، كما كثفت حملات الضبط المروري للمخالفين لقوانين السير والمرور، خصوصاً قائدي الدرّاجات النارية التي يفتقر أو يجهل راكبوها إلى شروط السلامة.

ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى إيصال الرسالة التوعوية لقائدي المركبات ومرتادي الطريق حول كيفية تفادي وقوع الحوادث المرورية التي تقع في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والتي تؤثر سلباً على سائقي المركبات، ما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية التي تنتج عنها وفيات وإصابات بليغة وأضرار مادية ومعنوية ومؤثرة على السلامة المرورية.

وأكد أن الحملة ستبدأ اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، ضمن الخطة التشغيلية للعام الجاري لقطاع المرور بوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وتستمر فعاليات الحملة لمدة شهرين، وذلك ضمن إطار الحملات الفصلية المعتمدة من المجلس المروري الاتحادي والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية، التي تأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

من جهة أخرى، أوضحت مدير فرع التوعية والإعلام المروري، الملازم أول موزة الدرمكي، أن اتخاذ الإجراءات الوقائية كالفحص الدوري للمركبة والتأكد من خلوها من أي أعطال لتجنب حوادث الاحتراق أو الانفجار المفاجئ للإطارات غير الصالحة للسير يُعد أهم اشتراطات السلامة المرورية لكل السائقين، خصوصاً للمسافرين براً، ونسعى من خلال حملة صيف بلا حوادث إلى تعزيز ثقافة الإجراءات الوقائية لاشتراطات السلامة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية المعدة والتوعية عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع البروشورات والكتيبات.