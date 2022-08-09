الامارات | برنامج ذكي لمتابعة القضايا الجزائية في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّرت دائرة القضاء في أبوظبي، برنامجاً ذكياً لمتابعة القضايا في المحاكم الجزائية باستخدام التعلم الآلي الذي يُعد أحد أشكال الذكاء الاصطناعي، بهدف زيادة نسبة الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا الجزائية، مع العمل على تحديث البرنامج ليتضمن إصدار الأحكام إلكترونياً في الجرائم التي تنقضي صلحاً أو تنازلاً، والجرائم التي انقضت بالتقادم.

وأوضح رئيس محكمة أبوظبي الجزائية المستشار منصور المرزوقي، أن استخدامات التعلم الآلي المطبقة حالياً في المحاكم الجزائية، تتمثل في المتابعة الفورية لجميع أعمال الدوائر القضائية، من خلال إتاحة إحصاءات دقيقة للقضايا المنجزة، والدعاوى قيد التنفيذ، ومتابعة الموقوفين على ذمة القضايا، ونسبة الإنجاز، والقضايا المؤجلة، ما يقدم مؤشرات واضحة تضمن اتخاذ خطوات عاجلة لتسريع التعامل مع الدعاوى والبت فيها وفق الإجراءات المقررة قانوناً.

ولفت إلى أن البرنامج الذكي المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يتيح أيضاً إمكانية وصف الحكم سواء حضورياً أو غيابياً بشكل إلكتروني، مع إتاحة نقل البيانات الجوهرية إلى مسودة الحكم، مثل أسماء المتهمين ومواد قيد التهم، ووصف الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضايا المتداولة أمام المحكمة الجزائية.

ونوه بأنه يجري العمل على تحديث النظام لاستيعاب العديد من الإجراءات في القضايا الجزائية، ليتضمن إصدار الأحكام إلكترونياً في الجرائم التي تنقضي صلحاً أو تنازلاً، وذلك بمجرد إثبات التنازل أو الصلح في عدد من القضايا، من بينها الاعتداء، والسب، والإتلاف، فضلاً عن الجرائم التي انقضت بالتقادم.