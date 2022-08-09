الامارات | خط استراتيجي للضغط العالي في الشارقة بكلفة 180 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تمديد خط استراتيجي للضغط العالي بكابلات أرضية جهد 220 كيلوفولت لنقل الطاقة يربط بين محطة واسط لإنتاج الطاقة ومحطة اللية لإنتاج الطاقة بطول 14 كيلومتراً وبكلفة تجاوزت 180 مليون درهم.

وينقل الخط الاستراتيجي الطاقة من التوربينات الغازية الجديدة سعة 1026 ميغاوات بمحطة اللية عبر محطة اللية الجديدة لنقل الطاقة جهد 220/132 ك.ف إلى محطة واسط لنقل الطاقة جهد 220 كيلوفولت ومن ثم إلى باقي محطات شبكة 220 كيلو فولت المحيطة بمدينة الشارقة.

وتتمثل أهمية هذا الخط في أنه يمثل الحلقة الأخيرة لإكمال شبكة الضغط العالي الرئيسة 220 كيلو فولت التي تربط بين محطات نقل الطاقة جهد 220 كيلو فولت المحيطة بمدينة الشارقة والتي تبدأ من محطة اللية لإنتاج الطاقة وتنتهي بمحطة الحمرية لإنتاج الطاقة.