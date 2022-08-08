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الامارات | "الطوارئ والأزمات": حالة جوية متوقعة من 14 إلى 17 أغسطس

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بأن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي من الشـرق مع فرصة سـقوط الأمـطار علـى بعـض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية من الأحد 14 حتى الأربعاء 17 أغسطس 2022.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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