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الامارات | طقس حار صحو غداً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار صحو غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي : خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 22:14 والمد الثاني عند الساعة والجزر الأول عند الساعة 14:41 الجزر الثاني عند الساعة 06:23 .

بحر عمان : خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:03 والمد الثاني عند الساعة 18:34 والجزر الأول عند الساعة 13:26 والجزر الثاني عند الساعة 01:41.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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