الامارات | "الوطني الاتحادي" ينعى العضو علي جاسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينعى المجلس الوطني الاتحادي بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى، العضو علي جاسم أحمد، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء.

وأعرب رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس، صقر غباش، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى ذوي الفقيد وأهله مبتهلا الى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد غباش أن المغفور له بإذن الله تعالى علي جاسم ساهم على مدى أكثر من ثلاثة عقود في خدمة وطنه، من خلال عضويته في المجلس ونشاطه في مناقشاته على الصعيد الوطني، وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية ضمن وفود المجلس المشاركة في مختلف الفعاليات البرلمانية، مثمنا الدور الوطني الذي اضطلع به خلال مسيرته الحافلة بالعطاء في خدمة قيادة وشعب ودولة الإمارات.

ويعد المغفور له بإذن الله تعالى علي جاسم الذي عين عضواً في المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي التاسع بتاريخ 6/2/1990، عميد البرلمانيين الإماراتيين لقدم عضويته في المجلس، والتي استمرت قرابة "32" عاماً لغاية الدور الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر (الحالي).

كما أنه رحمه الله شغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الرابع عشر، ومنصب وكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية الإماراتية في الفصل التشريعي الثالث عشر، كما رأس عددا من لجان المجلس خلال مسيرته البرلمانية، وشغل منصب نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن المجموعة العربية، ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، وحائز على جائزة التميز البرلماني العربي لعام 2017.