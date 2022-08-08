الامارات | نائب رئيس "تنفيذي أم القيوين" والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان علي جاسم أحمد آل علي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، صلاة الجنازة ظهر اليوم، بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين، على جثمان المغفور له علي جاسم أحمد آل علي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية.

كما أدى الصلاة عدد من الشيوخ ومدير الديوان الأميري بأم القيوين ناصر سعيد التلاي ومدير التشريفات بالديوان الأميرى راشد محمد أحمد ومدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين سيف حميد سالم وكبار المسؤولين والمواطنين بأم القيوين.