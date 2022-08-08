الامارات | حاكم الشارقة يوجه بصرف 50 ألف درهم لكل أسرة مقيمة في مراكز الإيواء والفنادق بالإمارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف 50 ألف درهم لكل أسرة مقيمة في مراكز الإيواء والفنادق بالإمارة والتي تضررت من الحالة الجوية، لمساعدتهم على العودة إلى منازلهم بشكل آمن وسريع، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".