الامارات | بلدية الشارقة تنفذ 8918 زيارة تفتيشية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل خلال النصف الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة تكثيف الزيارات التفتيشية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية للتأكد من التزامها بكل الإجراءات والتدابير الوقائية والضوابط الصحية لتقديم الخدمة للزبائن، في إطار حرص البلدية على الاهتمام بصحة وسلامة الجمهور والتي تضعها على رأس أولوياتها ، وقد غطت تلك التدابير والمعايير الصحية، العاملين والموقع والأدوات وكافة التجهيزات في المنشأة.

وفي هذا السياق أكدت رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية مدينة الشارقة رقية إبراهيم، أن البلدية نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 8918 زيارة تفتيشية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للتأكد من التزامها بكافة المعايير الصحية والضوابط المنظمة لسير العمل، والتي تشمل توفير بطاقات صحة مهنية سارية للعاملين والعاملات وتوفير بطاقات التحصين ضد التهاب الكبد الوبائي، والمحافظة على النظافة العامة للمنشأة وعلى نظافة الأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة وتوفيرها بعدد كافٍ.

وأوضحت أن هناك معايير واشتراطات أخرى مثل الاهتمام بصيانة الجدران والأرضيات والأسقف وصيانة الأدوات والمعدات، والتعاقد مع منشأة لمكافحة الحشرات والقوارض معتمدة من بلدية مدينة الشارقة وتصديق العقد ، والاهتمام بنظافة العاملين والالتزام بارتداء الزي الموحد المناسب، وتوفير صندوق اسعافات أولية مجهز، والتأكد من صلاحية المنتجات والمستحضرات الموجودة والمستخدمة في المنشأة، والاهتمام بتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، توفير الموافقات على أجهزة ومعدات التجميل الكهربائية إن وجدت.

وكما أفادت أن قسم الرقابة الصحية نفذ منذ بداية العام الجاري 1689 زيارة تفتيشية على محلات غسيل وكيّ الملابس للتأكد من التزامها هي الأخرى باشتراطات وضوابط العمل كتوفير معدات وأجهزة الغسيل والتنشيف والاهتمام بنظافتها وصيانتها، وتوفير صرف صحي مناسب بالأرضيات، والحاويات اللازمة وتوفير أرفف حفظ الملابس وحمالات الملابس وصيانتها وتوفير الأكياس البلاستيكية للملابس، والمحافظة على النظافة العامة للمنشأة ونظافة الأدوات والمعدات المستخدمة، والتعاقد مع منشأة لمكافحة الحشرات والقوارض معتمدة من بلدية مدينة الشارقة وتصديق العقد.، الاهتمام بنظافة العاملين والالتزام بارتداء الزي الموحد المناسب والعديد من الاشتراطات الأخرى.

وأشارت رئيس قسم الرقابة الصحية أن الزيارات التفتيشية شملت مسابح المنشآت الفندقية للتأكد من توفير الشروط الصحية بها حيث بلغ عدد الزيارات على الفنادق 62 زيارة، كما ويتم أخذ عينات من أحواض السباحة لفحصها بمختبر البيئة والمواد الاستهلاكية بالبلدية للتأكد من صلاحية الماء للسباحة وقد بلغ عدد الزيارات لأخذ العينات من أحواض السباحة 76 زيارة تقريباً.

وقالت : "يقوم مفتشو قسم الرقابة الصحية بزيارة المنشأة والتأكد من التزامها بالاشتراطات و المعايير الصحية المطلوبة في أحواض السباحة، و التي تتنوّع جوانبها لتشمل المتطلبات والشروط الخاصة من حيث نظافته وعدم وجود أي آثار للطحالب فيها، وتوفير حمامات للاستحمام قبل النزول للبركة و دورات مياه بعدد مناسب ، ووجود غرفة ملحقة ببركة السباحة مجهزة بمعدات تنقية المياه والاهتمام بصيانتها ،و توفير غرف لتبديل الملابس مزودة بخزائن، وتوفير فني ومنقذ دائم على دراية بالإسعافات الأولية للإشراف على البركة و الرواد، وتوفير وسائل و أدوات الإنقاذ الخاصة بالمسبح، وجهاز أو أداة لقياس نسبة الكلور/البروم و الحامضية مع سجل خاص لتدوين زمن القراءة اليومي والنسب ، كما ويتم التأكد من صيانة الجدران والسيراميك والأرضيات ونظافة جميع الأدوات والفوط المستخدمة ، بالإضافة إلى بنود واشتراطات أخرى".