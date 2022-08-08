الامارات | ضابط في شرطة دبي يحقق التميز في الأبحاث العلمية محلياً وعالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن الملازم أول عبدالله البستكي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، من تحقيق إنجازات نوعية في مجال الأبحاث العلمية على المستويين المحلي والعالمي، أهلته ليحصل على «وسام القائد العام لشرطة دبي للتميز العلمي» ضمن جائزة القائد العام للتميز 2022 في دورتها الـ18.

الملازم البستكي أظهر تميزاً منقطع النظير في اهتمامه بالعلوم بشكل مُبكرٍ بعد إنهاء الثانوية العامة بمعدل 99.7%، ليحصل من القيادة العامة لشرطة دبي على منحة دراسية لدراسة العلوم الجنائية في المملكة المتحدة، وليتخرج منها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. وحرصه على التميز العلمي، دفعه إلى مواصلة تعليمه عبر تقديم رسالة ماجستير في جامعة نوتينغهام ترينت في تخصص علم الخلايا الجزئية، ليحصل أيضاً على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ويصبح أول شاب يتخصص في هذا العلم المهم من شرطة دبي. ويعمل البستكي حالياً كخبير في قسم البيولوجي والحمض النووي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ويُعد أول إماراتي شاب يبحث في علم «التعرف على الأشخاص بواسطة المجتمعات الميكروبية»، وأول شاب إماراتي يقوم ببحث مُتعلق بأحد أنواع البكتيريا القاتلة المسماة كرونوباكتر «Cronobacter».

وشغفه بالعلم قاده إلى أن يدخل عالم المُخترعين، حيث تمكن الملازم أول البستكي من الحصول على براءة اختراع في مجال الحمض النووي بعد مساهمته الفعّالة في تصميم محاليل كيميائية تستهدف 26 موقعاً جينياً في الكروموسوم الذكري، إلى جانب لعبه دوراً مهماً في شرطة دبي في إعداد ست مقارنات مرجعية علمية في مجال الحمض النووي والفيروسات.

كما شارك الملازم أول البستكي في أكثر من 55 دورة وورشة عمل، وقدم خمس أوراق علمية في مؤتمرات محلية وعالمية، إضافة إلى مساهمته في تقديم 70 مقترحاً والمشاركة في 15 مشروعاً ومبادرة متنوعة على مستوى شرطة دبي.

وسجل البستكي أربعة مصنفات فكرية جميعها في المجال العلمي، حيث حمل المصنف الأول عنوان «الميكروبات والعالم الجنائي» وتناول طرق التعرف على الأشخاص بواسطة مجتمع الميكروبات المتكونة في اللعاب، فيما تناول المصنف الثاني موضوع «قدرة تحمل بكتيريا كرونوباكتر للظروف البيئية القاسية»، وتناول المُصنف الثالث موضوع «فحوصات عينات مياه الصرف الصحي للكشف عن الأوبئة والأمراض»، وأما المصنف الرابع فتناول موضوع «مستويات السلامة البيولوجية في المختبرات».

ونشر البسكتي تسعة أبحاث في المجالات العالمية منها دراسة تعتبر الأولى من نوعها حول «ربط الهواتف النقالة بالأمن البيولوجي»، وذلك بالتعاون مع جامعة بوند الأسترالية وجامعة محمد بن راشد الطبية، ودراسة خاصة بفحوصات الميكروبيوم «Microbiome»، وذلك بالتعاون مع جامعة بوند الأسترالية، ودراستان مع الفريق العلمي الباكستاني عن التعداد الجيني للشعب الباكستاني، وغيرها من الأبحاث. ويعمل البستكي حالياً في العديد من مشروعات البحث العلمي على الصعيدين المحلي والعالمي، بالتعاون مع فرق عمل حكومية ودوائر محلية، ويحمل عضوية العديد من الفرق المهنية والتخصصية، ويسعى إلى تحقيق المزيد من التميز للريادة في حياته المهنية من أجل خدمة وطنه.