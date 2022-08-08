الامارات | تأهيل 18 مُنقذاً جبلياً لممارسة مهام في المناطق الوعرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت أكاديمية الدفاع المدني في وزارة الداخلية عن تأهيل 18 من كوادرها لأداء مهام الإنقاذ في المناطق الوعرة، في الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة والمناطق الشرقية من الدولة.

وعقدت الأكاديمية «دورة البحث والإنقاذ في المناطق الجبلية» في إمارة الفجيرة استكمالاً لخطة دورات البحث والإنقاذ التي تنفذها القيادة العامة للدفاع المدني ضمن استراتيجية تأهيل الكوادر ورفع قدراتهم في الإنقاذ والإسعاف.

واشتملت الدورة على تدريب نظري وعملي مكثف حول عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الجبلية، إضافة إلى مراجعة العقد وربطات الحبال الخاصة بالإنقاذ الجبلي، ومعدات الإنقاذ الجبلي، وأساليب البحث في الجبال، وتطبيقات عملية في مناطق مختلفة اشتملت على عمليات نزول ورفع وإنقاذ.

من جانب آخر، تعاملت فرق المركز الوطني للبحث والإنقاذ مع خمس عمليات إنقاذ منذ بداية العام الجاري، إذ تم تقديم الإخلاء الطبي لسبعة أشخاص تعرّضوا للضياع أو التعب الشديد أثناء تسلقهم الجبال، تمثلت في العثور على مفقود من جنوب إفريقيا يبلغ 50 عاماً، بعدما ضلّ طريقه في جبل الأحقب، التابع لإمارة رأس الخيمة، في يناير الماضي. وفي فبراير الماضي نفذ المركز عمليتي إنقاذ جبلي، تمثلت الأولى في إنقاذ وإخلاء طبي لثلاثة أشخاص من الجنسية الفلبينية في جبل ينس التابع لإمارة رأس الخيمة، والثانية في إنقاذ مصاب من الجنسية اللبنانية من متسلقي الجبال بالتعاون مع عمليات شرطة كلباء.

وتمكن المركز بالتنسيق مع عمليات شرطة دبا الفجيرة، في مارس الماضي، من إنقاذ فتاة من جنسية خليجية، تبلغ 28 عاماً، إثر تعرّضها لإصابة خلال وجودها في منطقة جبلية بدبا الفجيرة. كما تم تنفيذ مهمة إنقاذ لأحد كبار المواطنين (88 عاماً) في جبال دبا الفجيرة، بعد تعرّضه لإرهاق وتعب شديدين في أعلى قمة جبل بالمنطقة خلال الظهيرة.