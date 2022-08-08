الامارات | 945 إصابة جديدة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‎أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 191 ألفاً و532 فحصاً جديداً تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‏ وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 945 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 998 ألفاً و714 حالة.

‏‎كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليظل عدد الوفيات في الدولة 2337 حالة.

وأعلنت عن شفاء 980 حالة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) وتعافيهم التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 977 ألفاً و608 حالات.