الامارات | طقس حار وغائم جزئياً حتى الخميس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّل الطقس من صحو إلى غائم جزئي بوجه عام خلال الأيام الماضية إلى حار وصحو إلى غائم جزئي، بدءاً من اليوم وحتى الخميس المقبل، طبقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، وأشار المركز إلى وجود امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس 25 درجة مئوية في جبل الحبن (الفجيرة) الساعة 04:45.

وتفصيلاً أشار المركز إلى أن الطقس اليوم (الإثنين) حار وصحو إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً حاراً وصحواً إلى غائم جزئي أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان

ويستمر الطقس بعد غد (الأربعاء) حاراً وصحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان.

وأشار المركز إلى أن طقس (الخميس) 11 أغسطس، سيكون حاراً وصحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان.

فيما أشار تقرير المناخ، الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، إلى تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي، التي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، والذي يؤدي إلى تكون السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق، ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة تطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر، ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر، خصوصاً في النصف الأول منه بامتداد خط التقارب بين المدارين، الذي يصاحبه تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة، خصوصاً الجنوبية وبعض المناطق الغربية.

وأشار التقرير إلى أن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهما خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خصوصاً خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً.

دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً.