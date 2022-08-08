الامارات | مصادرة 5636 مادة مخالفة لاشتراطات الصحة في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت بلدية دبا الفجيرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 473 مخالفة وإنذاراً لصالونات حلاقة ونسائية غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية المتبعة والمعمول بها، ضمن حملات تفتيشية مكثفة، نفذها مراقبو إدارة الصحة العامة، كما صادرت 61 كيلوغراماً من المواد التجميلية غير الصالحة.

وأفاد مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن اليماحي، بأن مراكز التجميل وصالونات الحلاقة المخالفة كانت معظم مخالفاتها المسجلة هي عدم تشغيل جهاز تعقيم الأدوات، وعدم الاهتمام بنظافة الأدوات المستخدمة، إضافة إلى عدم الالتزام بوضع تواريخ الفتح على العبوات التي تحمل علامة من تاريخ الفتح، إلى جانب إنذار المنشآت لعدم ترتيب وتنظيم الثلاجات والأرفف، وعدم تعقيم وتنظيف الأدوات والمعدات المستخدمة.

ونوّه بأن فرق التفتيش في البلدية كثفت حملاتها الرقابية الدورية والمفاجئة على المنشآت في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، خلال النصف الأول من العام الجاري، للتأكد من استيفاء وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية، حول السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى تنويههم بضرورة الالتزام بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر.

ولفت إلى أن عدد الزيارات والجولات التفتيشية في الفترة ذاتها بلغت 2751 جولة، نتج عنها تحرير 661 مخالفة، تمثلت في عدم وجود بطاقات صحية سارية المفعول للعاملين في المنشآت، تكرار استخدام زيت القلي، بيع وعرض واستخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى بيع منتجات محظورة.

وأشار إلى انه تم إغلاق أربع منشآت لتكرار المخالفات الصحية، وبيع المواد المحظورة، ومصادرة مواد مخالفة تمثلت في 5636 كيلوغراماً تضمنت: مواد غذائية، ومواد تجميلية، ومواد استهلاكية، ومواد محظورة من مادتي «النسوار» و«البان» التي يتم استخدامها من قبل بعض الجنسيات.