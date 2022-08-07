الامارات | الشرطة السياحية بدبي تنظم ورشة للتعريف بطرق التواصل معها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت الشرطة السياحية بدبي ورشة عمل لـ15 فندقاً بالبرشاء بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة وبالتعاون مع الشركاء الداخليين في شرطة دبي.

وتضمنت الورشة طرق التواصل مع رجال الشرطة، وإجراءات التسجيل الفندقي الدقيقة، والتعريف بنظام المفقودات والمعثورات، ومنصة E- crime والتوعية بأضرار المخدرات، ومراكز الشرطة الذكية.

وقال مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العقيد خلفان عبيد الجلاف، إن ورشة عمل «التوعية الأمنية السياحية» المقامة في فندق سوفيتيل داون تاون، تأتي في إطار برنامج التوعية السياحية الداعم لمبادرة المعرفة السياحية بهدف تحقيق أهداف إدارة الشرطة السياحية الرامية لتعزيز بيئة سياحية آمنة، تُسعد السياح والزوار في الإمارة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.