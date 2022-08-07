الامارات | تمديد فترة خصم 50% من مخالفة «التشغيل غير القانوني» في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مددت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، فترة خصم الـ50% من قيمة مخالفات «التشغيل غير القانوني»، حتى الرابع من أكتوبر المقبل، داعية الراغبين في الاستفادة من الخصم لسداد المبالغ المستحقة قبل الموعد المحدد.

وأعلنت الهيئة مطلع يوليو الماضي خصم 50% من قيمة مخالفتي «تهرب الشاحنات» و«التشغيل غير القانوني».

وذكرت أن القرار يتضمن مخالفات «التشغيل غير القانوني» خلال الفترة من الأول من يناير 2015 إلى 31 مارس الماضي، ومخالفات «تهرب الشاحنات» خلال الفترة من الأول من يناير 2019 إلى 14 مارس الماضي.