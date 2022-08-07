الامارات | 994 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1038 حالة شفاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 219 ألفاً و958 فحصاً جديداً باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 994 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 997 ألفاً و769 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1038 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 976 ألفاً و628 حالة.