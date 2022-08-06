الامارات | «أجيالنا» تعدّ 50 مواطناً لسوق العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مبادرة «أجيالنا» التخصصية للعام الجاري، التي تستهدف تدريب وتأهيل 50 باحثاً عن عمل من المواطنين، من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصات عدة، للانخراط في سوق العمل.

وتشمل التخصصات المستهدفة «التخصصات الهندسية»: الاستدامة والطاقة المتجددة، والبترول، والبنية التحتية، والمشروعات. و«التخصصات التقنية والرقمية»: الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والبيانات الضخمة. و«استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي»، و«تصميم الغرافيك وصناع المحتوى»، و«العلوم».

وأفادت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، بأن مدة التدريب الذي سيخوضه الخريج، تبلغ ثلاثة أشهر، بدءاً من الربع الرابع من العام الجاري.

ويشمل التدريب ستة برامج ومسارات تخصصية؛ هي «محترف طرق»، و«مشروعات البنية التحتية»، و«الموظف المتخصص»، و«طاقة المستقبل»، و«رواد منظومة النقل»، و«مصممو الخدمات الرقمية».

وشددت الوزارة على ضرورة استكمال متطلبات القبول في المبادرة، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام الطلبات 18 أغسطس الجاري.

وتشمل المستندات المطلوبة صورة شخصية، ونسخة من جواز السفر، ونسخة من بطاقة الهوية، ونسخة من خلاصة القيد، ونسخة من الشهادة الجامعية مصدقة، والسيرة الذاتية، وتعبئة النموذج المرفق.

وتشترط الوزارة في المرشح للمبادرة، أن لا يتجاوز عمره 30 عاماً، وأن لا يكون مضى على شهادة البكالوريوس أكثر من خمس سنوات، وأن لا يقل معدل التخرج عن «جيد جداً»، ويخضع المرشح لمعايير الاختيار.