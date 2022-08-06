الامارات | 9 إرشادات وقائية لهواة التسلق والمشي في الجبال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شرطة أبوظبي تسعة إرشادات وقائية استباقية لهواة مغامرات التسلق والمشي في الجبال، وهي الإلمام التام بالطبيعة الجغرافية لموقع المغامرة وتوقيتها المناسب ومتابعة حالة الطقس وتجنب ارتياد الأودية في حال التقلبات الجوية واصطحاب أدوات الإسعافات الأولية وشاحن طاقة للهاتف وأيضاً التزود بحقائب ملائمة وحبال النجاة ومصباح يدوي.