الامارات | إقبال كثيف على الحضانات الحكومية في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مديرة إدارة الطفولة المبكرة بمجلس الشارقة للتعليم، مريم جابر الشامسي، أن التسجيل في الحضانات الحكومية شهد إقبالاً كثيفاً مع فتح باب التسجيل أخيراً. وتتضمن اشتراطات التسجيل أن يكون أحد الوالدين مواطناً، وأن تكون الأم عاملة، وتعطى الأولوية للعاملين في حكومة الشارقة.

وقالت الشامسي عبر «الخط المباشر» إن الحضانات الحكومية تشهد ضغطاً كبيراً، خصوصاً حضانتي الرحمانية والفلاح.

وأكدت فتح حضانة السيوف قريباً لتوفير شواغر للراغبين في تسجيل أبنائهم.

وحدد مجلس الشارقة للتعليم الرسوم المعتمدة للفصول الدراسية الإلزامية، وهي الفصل الدراسي الأول (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر) بـ2400 درهم، على أن تسدد في الأسبوع الأول من سبتمبر، والفصل الدراسي الثاني (يناير، فبراير، مارس) برسوم 2400 درهم تسدد في الأسبوع الأول من يناير، والفصل الدراسي الثالث (أبريل، مايو، يونيو) بـ2400 درهم تسدد في الأسبوع الأول من أبريل.

كما حدد رسوم الفصول الاختيارية، وهي: الفصل الشتوي (ديسمبر) بـ1000 درهم تسدد في الأسبوع الأخير من نوفمبر، والفصل الصيفي (يوليو، أغسطس) بـ1000 درهم لكل شهر تسدد في الأسبوع الأخير من كل من يونيو ويوليو.