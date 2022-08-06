الامارات | 194 حادث غرق في الإمارات الشمالية العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر «الإسعاف الوطني» مرتادي الشواطئ وأحواض السباحة من إهمال إرشادات السلامة، كاشفاً أنه استجاب العام الماضي لـ194 حادث غرق في أحواض السباحة والشواطئ في الإمارات الشمالية.

وأطلق «الإسعاف الوطني»، أمس، مبادرة السلامة في الماء بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهم إرشادات السلامة، وسبل الوقاية من الغرق الواجب على رواد الشواطئ وأحواض السباحة اتباعها.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار حملة «سلامتكم في الصيف» التي تم إطلاقها في يونيو الماضي للتوعية بكيفية الوقاية من حرارة فصل الصيف، والتعامل مع الإصابات الشائعة خلاله، لافتاً إلى أن مبادرته تسعى إلى تقليل هذا النوع من الحوادث ودعم أفراد المجتمع لقضاء صيف ممتع وآمن.

وستتضمن المبادرة نشر سلسلة رسائل توعوية عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لترسيخ ثقافة السلامة والأمان في الماء لدى الجمهور.

وقال الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد الهاجري إن «حوادث الغرق تمثل أحد الأسباب الرئيسة للوفاة الناجمة عن الإصابات غير المقصودة في الدولة، ومعظم هذه الحوادث يمكن تفاديها إذا ما تم اتباع سبل الوقاية والسلامة»، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز الوعي بقواعد السلامة الخاصة بالسباحة وسبل الوقاية من الغرق، «فخطوات بسيطة قد تسهم في ضمان سلامة الجميع في الماء وتقلل بشكل كبير من مخاطر الغرق».

واستعرض «الإسعاف الوطني» أبرز الإرشادات والإجراءات الوقائية التي ينصح الجمهور باتباعها لضمان التعامل الآمن مع أحواض السباحة والشواطئ في فصل الصيف، وهي: توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة الخاصة بارتياد الشواطئ أو المسابح، تعلم السباحة والحرص على السباحة بوجود آخرين، والتأكد من حالة الطقس قبل الذهاب إلى البحر، والسباحة في المناطق المخصصة وعدم دخول الماء عندما يكون العلم الأحمر مرفوعاً، وعدم السباحة إلا عند وجود منقذ في المنطقة، وارتداء سترة النجاة عند المشاركة في الأنشطة المائية، ومراقبة أولياء الأمور لأطفالهم وعدم تركهم وحيدين أبداً، مع إلباسهم السترة الخاصة بالسباحة، والنزول تدريجياً إلى الماء باستخدام القدمين، والامتناع عن الركض في محيط أحواض السباحة، وفي حال الشعور بالتعب أو البرد أو الحرارة المرتفعة أثناء السباحة يجب الخروج من الماء وأخذ قسط من الراحة في منطقة آمنة ومظللة، وعدم مقاومة التيار الساحب بل الحفاظ على الهدوء والسباحة بشكل موازٍ للشاطئ، وعدم القفز لإنقاذ الغريق لأن ذلك سيعرض كلا الطرفين للخطر، بل يجب تنبيه المنقذ أو الاتصال بـ999/997 للإنقاذ و998 للإسعاف، ويمكن تقديم المساعدة عن طريق استخدام حلقة نجاة أو أداة طويلة مثل العصا لسحبهم إلى بر الأمان.

وفي حال مواجهة الغرق، يجب الحفاظ على الهدوء ومحاولة الطفو على سطح الماء بالاستلقاء على الظهر لإبقاء الرأس فوق الماء، وترك الجسم في حالة استرخاء حتى وصول المساعدة.

يذكر أن «الإسعاف الوطني» يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى. ويتاح لجميع السكان من مواطنين ومقيمين طلب الخدمة من خلال رقم طوارئ الإسعاف 998 والتطبيق الإلكتروني NA998.