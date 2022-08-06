الامارات | «الدفاع» تعلن انتهاء عملية «الأيدي الوفية» بنجاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، أمس، عن انتهاء عملية «الأيدي الوفية» في إسنادها للسلطات المدنية في المنطقة الشرقية بنجاح.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت في 28 يوليو الماضي عن تنفيذها عملية «الأيدي الوفية» في دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت لمنخفض جوي، وتركزت العملية على إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه، وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم، حيث تم إخلاؤهم إلى مناطق الإيواء دون خسائر.