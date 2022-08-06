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الامارات | «الدفاع» تعلن انتهاء عملية «الأيدي الوفية» بنجاح

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أحمد عابد - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، أمس، عن انتهاء عملية «الأيدي الوفية» في إسنادها للسلطات المدنية في المنطقة الشرقية بنجاح.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت في 28 يوليو الماضي عن تنفيذها عملية «الأيدي الوفية» في دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت لمنخفض جوي، وتركزت العملية على إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه، وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم، حيث تم إخلاؤهم إلى مناطق الإيواء دون خسائر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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