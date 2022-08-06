الامارات | طالبة تطور تطبيقاً ذكياً لرصد الكوارث الطبيعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طورت طالبة من مدرسة جيمس البرشاء الوطنية، تطبيقاً ذكياً لرصد الكوارث، إذ ينبه سكان الدول المعرضة لخطر الكوارث الطبيعية، بهدف الحفاظ على سلامتهم.

وقالت الطالبة جواهر العمودي، إن فكرة التطبيق الذي يُعرف بـ «Disaster Do» أو «رصد الكوارث»، مبنيّة على تحذير مستخدميه من قرب وقوع كارثة طبيعية، وتوجيههم للخروج من المنطقة المعرّضة لخطر الحوادث الطبيعية إلى مكان آمن.

وأضافت أن أبرز مميزات التطبيق، خاصية التنبيه الصوتي، إضافة إلى تضمنه خرائط البث المباشر التي تستعرض المناطق المتضررة، وسبل الإخلاء إلى الأماكن الآمنة، إلى جانب قائمة التدابير الاحترازية وبعض النصائح حول تقديم الرعاية الأولية للجرحى وتحليل شامل لأحوال الطقس، فضلاً عن جهاز استشعار وإشارات الاستغاثة للجهات ذات الصلة بالدولة.

وذكرت العمودي أنها خاضت تجربةً ممتعةً ومثمرة في تطوير تطبيق رصد الكوارث، حيث تعلمت الكثير من المعسكرات التدريبية وجلسات التوجيه، لافتةً إلى أنها فازت بالجائزة الذهبية في التحدي الدولي للابتكار.

وأشارت الطالبة إلى أن مدرستها وفرت لها الدعم المطلوب لإنجاز مشروع تطبيقها، مضيفة أنها تتوقع أن يقدم التطبيق مساهمة إيجابية للمجتمعات، خصوصاً التي تشهد كوارث طبيعية.

الطالبة جواهر سبق أن فازت بالجائزة الذهبية في التحدي الدولي للابتكار.