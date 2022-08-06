الامارات | شرطة عجمان تنفي شائعة فقدان طفل في الإمارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت القيادة العامة لشرطة عجمان شائعة فقدان طفل يبلغ من العمر 13 سنة في إمارة عجمان، موضحة أن الطفل خرج من منزل ذويه إثر مشاكل أسرية بسيطة ثم أعادته شرطة عجمان إلى أهله بسلام خلال أقل من 14 ساعة.

وقال رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، المقدم محمد عبدالله أبوشهاب، إن والد الطفل حضر إلى مركز الشرطة، وذكر أن الطفل خرج من المنزل بعد حدوث مشكلة عائلية، طالباً المساعدة في إعادته إليه، ولكن بعض الأفراد تداولوا شائعة تغيب الطفل، وفقدانه، ما أدى إلى انتشارها على الرغم من عودة الطفل سالماً إلى ذويه في اليوم نفسه.

ودعا أبوشهاب الجمهور وأفراد المجتمع إلى توخي الحذر من نشر الشائعات، مؤكداً أن شرطة عجمان لا تتهاون مع كل ما يهدد السلامة المجتمعية، وداعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.