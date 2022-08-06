الامارات | «سوق دبي»: انضمام «تيكوم» إلى المؤشر العام و«العقارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سوق دبي المالي في إفصاح له، أمس، انضمام «مجموعة تيكوم» إلى المؤشر العام للسوق، ومؤشر قطاع العقارات، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق الثامن من أغسطس 2022.

وبدأ التداول على أسهم «مجموعة تيكوم» في سوق دبي المالي اعتباراً من الخامس من يوليو الماضي، بعد اكتمال طرحها العام الأولي، وإدراجها بنجاح.

ونجحت المجموعة في جمع نحو 1.7 مليار درهم من خلال طرحها العام الأولي، بعد أن استقطب الطرح طلباً قوياً أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة، بحسب السعر النهائي.