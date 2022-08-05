الامارات | "الدفاع" تعلن انتهاء عملية "الأيدي الوفية" بنجاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، اليوم عن انتهاء عملية (الأيدي الوفية) في إسنادها للسلطات المدنية في المنطقة الشرقية بنجاح، متقدمة بالشكر الجزيل للجهات المعنية على التعاون المشترك بما يخدم وطننا الغالي وشعبنا الوفي، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم اللازم في اي زمان ومكان.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع قد أعلنت في 28 يوليو الماضي، عن تنفيذها عملية "الأيدي الوفية" في دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت لمنخفض جوي، وتركزت العملية علي إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم حيث تم اخلاءهم لمناطق الايواء دون خسائر.

وواصلت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع خلال الأيام الماضية جهودها في إمارة الفجيرة بإخلاء المدنيين لمناطق الإيواء والمساهمة في توفير المتطلبات الضرورية لهم، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف الطبي وتقديم الدعم للسلطات المدنية في إزالة آثار الأمطار والسيول.

كما استمرت عملية "الأيدي الوفية" في مرحلة التعافي، وتركزت جهودها علي سحب تجمعات المياه وفتح الطرق وإزالة آثار الأمطار والسيول.

كما وتعلن عن رفع جاهزية قوة "الأيدي الوفية" للتعامل مع أي طارىء