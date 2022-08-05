الامارات | شرطة عجمان تنفي إشاعة فقدان طفل في الإمارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت القيادة العامة لشرطة عجمان إشاعة فقدان طفل يباغ من العمر 13 سنة في إمارة عجمان، موضحة أن الطفل خرج من منزل ذويه إثر مشاكل اسرية بسيطة ثم أعادته شرطة عجمان لأهله بسلام في أقل من 14 ساعة.

وقال رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل المقدم محمد عبد الله أبو شهاب أن والد الطفل حضر إلى مركز الشرطة مفيدا ان الطفل خرج بعد حدوث مشكله عائلية طالباً المساعدة في اعادته للمنزل، ولكن تداول بعض الأفراد اشاعة تغيب الطفل وفقدانه مما أدى إلى انتشارها رغم عودة الطفل سالماً إلى ذويه في نفس اليوم.

ودعا المقدم محمد أبو شهاب الجمهور وأفراد المجتمع إلى توخي الحذر من نشر الشائعات، مؤكداً أن شرطة عجمان لا تتهاون مع نشر الشائعات، وأن على الجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.