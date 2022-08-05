الامارات | تحذير من الآثار الجانبية لدواء يستخدم في علاج السكري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي، تعميماً إلى المنشآت الصيدلانية ومنشآت الرعاية الصحية، والمهنيين الصحيين، حول المستحضرات الصيدلانية الحاوية على الميتفورمين (دواء يستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني وسكري الحمل) وما يترتب عليه من آثار جانبية، خصوصاً خفض مستويات فيتامين «ب 12»، مشيرة إلى صدور توصيات جديدة لمراقبة المرضى المعرضين للخطر.

وأكدت الدائرة صدور توصيات جديدة للمستحضرات الصيدلانية الحاوية على الميتفورمين، من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث يُعد نقص فيتامين «ب 12» أو انخفاض مستوياته من الآثار الجانبية الشائعة في الوقت الحالي لدى المرضى الذين يخضعون للعلاج بالميتفورمين، خصوصاً أولئك الذين يتلقون جرعة عالية أو مدة علاج أطول، ممن لديهم عوامل خطر.

وطالبت الدائرة بتحديث معلومات منتجات الميتفورمين للمهنيين الصحيين والمرضى لتوضيح أن نقص فيتامين «ب 12» من الآثار الجانبية الشائعة لهذه الأدوية، وقد يؤثر سلباً في ما يصل إلى 1 من كل 10 أشخاص يتناولونها، مشيرة إلى أن «خطر حدوث هذا الأثر الجانبي يزداد مع زيادة جرعة الميتفورمين، ومدة العلاج، ولدى المرضى الذين يعانون عوامل الخطر التي تتسبب في نقص فيتامين (ب 12)».

وأشارت الدائرة إلى تضمين معلومات المنتج المحدثة أيضاً توصيات جديدة للمهنيين الصحيين لاختبار مستويات فيتامين «ب 12» لدى المصابين بفقر الدم واعتلال الأعصاب، وأيضاً توصيات بضرورة المراقبة الدورية مستوى فيتامين «ب 12» في المرضى الذين يعانون عوامل خطر النقص في فيتامين «ب 12».

وأكدت ضرورة تحديث معلومات المنتج الخاصة بالأدوية الأخرى التي تحتوي على الميتفورمين، بما في ذلك المنتجات المركبة ذات الجرعة الثابتة، التي تحتوي على الميتفورمين، لافتة إلى أن الأدوية المذكورة آمنة للاستخدام ولم يتم سحبها من الأسواق، ودعت إلى الإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتجات الطبية إلى برنامج اليقظة الدوائية عبر نظام التبليغ الإلكتروني.