الامارات | تجديد الاعتماد الكندي لمركز دبي للإخصاب «الفئة الماسية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن مركز دبي للإخصاب من تجديد الاعتماد العالمي من الهيئة الكندية الدولية في مجال الصحة الإنجابية عن «الفئة الماسية»، ليكون بذلك المركز الحكومي الأول والوحيد على مستوى العالم الذي يحصل على هذا الاعتماد للمرة الثانية على التوالي، بعد تطبيق متطلبات الحصول على هذه الفئة التي تُعد أعلى فئة تُمنح لمختبرات مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب.

ويعكس الاعتماد الخدمات المتميزة التي يقدمها المركز والمتماشية مع المعايير العالمية المطبقة في المراكز المتخصصة، التي تسهم في تعزيز سلامة المرضى، والتعامل الآمن مع العينات البشرية في جميع مراحل العلاج بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية في هيئة الصحة بدبي، الدكتور أحمد بن كلبان، أن المركز من المراكز الرئيسة في الدولة التي تسهم بمبادرات متنوعة لتحسين نتائج مؤشرات انخفاض الخصوبة لدى مختلف الجنسيات من جميع أنحاء العالم، حيث يطبق أفضل البروتوكولات والممارسات العلاجية في مجال الإخصاب لرفع معدلات الحمل، وتحسين الصحة الإنجابية، وبما يتجاوز النسب العالمية في هذا المجال.

من جانبها، قالت مديرة مركز دبي للإخصاب، هناء طحوارة، إن حصول المركز على الاعتماد جاء بعد عملية تدقيق ومراجعة من خبراء متخصصين في مجال خدمات الإخصاب من الهيئة الكندية، التي ركزت على الجوانب المهنية التخصصية والتقنية والأجهزة والمعدات الطبية، والتأكد من مدى التزام المركز بتطبيق المعايير والشروط اللازمة للحصول على الاعتماد، إضافة إلى تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية لتقييم مدى جاهزية مختبر علم الأجنة في مقر المبنى الجديد للمركز، والقيام بعقد ورش عمل لشرح متطلبات ومعايير تجديد الاعتماد حيث ركزت الزيارات على التقييم المبدئي لتجديد الاعتماد خلال شهر فبراير الماضي، والتقييم النهائي للاعتماد وإصدار شهادة الاعتماد الدولي خلال يونيو الماضي.

واستعرضت نتائج التقييم التي حصل عليها المركز، والتي فاقت التوقعات ومكنت المركز من الحصول على شهادة تميز ضمن «فئة الألماس» بنسبة 98.8% ولمدة ثلاث سنوات، بعد حصوله على الاعتماد لأول مرة في عام 2016، مشيرة إلى المعايير التي يركز عليها برنامج الاعتماد وتشمل: القيادة، وجودة إجراءات العمل في مختبر الإخصاب، وجودة وإجراءات العمل لمختلف الخدمات في المركز بشكل عام، وبما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وفق المعايير العالمية للحصول على الاعتراف العالمي.

كما ركّز التقييم على مدى التزام المركز بتطبيق المعايير، البالغ عددها 484 معياراً، حيث تمكن من تحقيق أعلى مستوى لتطبيق معايير القيادة بنسبة 100% البالغ عددها 112 معياراً، وتحقيق أعلى مستوى لنتائج تطبيق المعايير الفنية المرتبطة بجميع العلاجات وإجراءات العمل ومجالاته في مختبر علم الأجنة التابع لمركز دبي للإخصاب لعدد 372 معياراً، حيث حقق المركز نتيجة بنسبة 97.60%.

وأكدت طحوارة إن معايير الهيئة الكندية تساعد مقدمي الخدمات الصحية على تلبية طلبات الامتياز في مجال الصحة الإنجابية، والحفاظ على الجودة وسلامة المرضى، وتحسين ورفع كفاءة الأداء العام لمختلف سياسات العمل بجودة عالية، بما يسهم في تقليل مستوى المخاطر، وضمان تأمين متطلبات التعامل الآمن مع العينات البشرية، أو الأجنة الملقحة بأعلى مستوى من الحذر والأمان.

الاعتماد يعكس خدمات المركز المتماشية مع المعايير المطبقة في المراكز المتخصصة.

الدكتور أحمد بن كلبان:

«المركز يعد أحد أهم المراكز الطبية التخصصية الرائدة في مجال تقديم خدمات المساعدة الطبية على الحمل والإنجاب».

هناء طحوارة:

«حصول المركز على الاعتماد جاء بعد عملية تدقيق ومراجعة من خبراء متخصصين في مجال خدمات الإخصاب».