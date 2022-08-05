الامارات | «الخارجية» تحذّر المواطنين من مراسلات احتيالية باسم بعثاتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة من المراسلات الاحتيالية وطلبات التحويلات المالية باسم بعثاتها، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن تلك المحاولات فور الاشتباه بها.

ودعت مواطني الدولة والطلبة إلى الحذر من المراسلات الاحتيالية، وعدم الاستجابة لطلبات التحويلات المالية التي تتم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسم بعثات الدولة في الخارج، أو موظفيها، مثل طلب تحويل مالي لأغراض القبول في الجامعات، أو الدفع المقدم للدراسة، وذلك للحصول على منحة دراسية.

وأكدت ضرورة التواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 في حال الاشتباه بمراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني.