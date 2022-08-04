الامارات | تخريج عناصر نسائية في دورة «الدرّاجات النارية» بشرطة أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج دورة «الدرّاجات النارية التأسيسية»، وشملت 21 منتسباً من فريق مدرّبي الدوريات الأمنية للاستجابة، وخمس منتسبات من العنصر النسائي برتبة «رقيب سير»، وذلك بالمعهد المروري بإدارة المعاهد الأمنية بمدينة العين.

وتعتبر أول دورة درّاجات نارية تشارك بها عناصر نسائية على مستوى شرطة أبوظبي، وركزت على رفع مستوى الكفاءة الشرطية، وصقل المهارات المرورية في مجالات الرماية من الدرّاجات، والاحتماء خلف الدرّاجات، وجانب من التقنيات الأمنية الحديثة المعتمدة في شرطة أبوظبي.

وتضمّن الحفل تنفيذ سيناريو تدريبي للعناصر النسائية، استعرضن خلاله المهارات والخبرات التي اكتسبنها.