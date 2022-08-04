الامارات | بدء عمليات المسح الميداني للمتضررين في امارة الفجيرة بمنطقة الفصيل اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت لجنة الفجيرة لحصر أضرار الأمطار والسيول، بأنها بدأت عمليات المسح الميداني ومعاينة المساكن والممتلكات المتضررة ابتداءً من منطقة الفصيل ومن ثم المناطق المتضررة الأخرى من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءً.

وتوزعت عدد من الفرق على منازل المواطنين والمقيمين في منطقة الفصيل منذ الساعة التاسعة صباحاً لمعاينة الاضرار التي نجمت عن الامطار والسيول وحصر المتضررين في المناطق التي غمرتها مياه السيول بالتعاون مع أصحاب المنازل.

وابدى عدد من سكان مدينة الفصيل بإمارة الفجيرة تقديرهم للجهات الحكومية والمحلية التي لم تتركهم يواجهون هذه الاضرار لوحدهم وظلت لليوم الثامن تطمئن عليهم وتوفر لهم المساعدات اللازمة التي يحتاجونها.

وقالوا ان الفرق قامت بمعاينة منازلهم وتدوين الاضرار بما فيها انقطاع الكهرباء واعطال الأجهزة الالكترونية وتلف الأثاث.

من جهة أخرى شكرت جمعية الفجيرة الخيرية شريكها (بنك الإمارات للطعام) للمساهمة في تقديم المساعدات والاحتياجات الضرورية للمتضررين من السيول والأمطار التي شهدتها إمارة الفجيرة، كما تواصل الجمعية بمشاركة متطوعيها في مساعدة المتضررين جراء السيول التي شهدتها إمارة الفجيرة.

كما خصصت جمعية الفجيرة الخيرية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة خط ساخن لدعم الحالات الطارئة من المتضررين من السيول والامطار التي مطالبة بالتواصل مع الرقم المخصص له 8008899 ،0565040987