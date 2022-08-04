الامارات | «الطرق» تستأنف تشغيل خط الحافلات عبر المدن «E102» إلى أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستأنف هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشغيل الخط «E102»، وهو أحد خطوط النقل بالحافلات عبر المدن في 9 أغسطس الجاري، بهدف تعزيز العودة الكاملة للحياة إلى طبيعتها بعد جائحة «كورونا» وزيادة الطلب على التنقّل بالحافلات عبر المدن.

وستنطلق حافلات الخط «E102» من محطة حافلات ابن بطوطة في إمارة دبي إلى محطة حافلات شعبية مصفّح في إمارة أبوظبي، حيث سيحظى رواده بمتعة السفر على متن حافلات فاخرة (Coach) وبزمن تقاطر يبلغ 60 دقيقة.

وسيتم خلال التاريخ نفسه كذلك تمديد مسارات ثمانية خطوط كالتالي: تمديد مسار الخط 24 ليصل إلى محطة حافلات المدينة العالمية، وتمديد مسار الخط 44 مروراً بمنطقة جداف، وتمديد مسار الخط 88 في مدينة دبي للإنترنت، وتمديد مسار الخط C04 مروراً بمنطقة جداف، وتمديد مسار الخط F08 مروراً بمنطقة الطوار، وتمديد مسار الخط F33 مروراً بمنطقة تجارية جديدة، وتمديد مسار الخط F56 في مدينة دبي للإنترنت، وتمديد مسار الخط X28 في مدينة دبي للإنترنت. ومن التعديلات الأخرى، التي سَتُجرَى في الموعد نفسه هي تحسين زمن مواعيد الرحلات حسب الموعد المخطط للرحلة.

ويعتبر التنقّل على متن الحافلات في دبي من ناحية الكُلفة أمراً معقولاً بالإضافة إلى دور الحافلة في التكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى. كما يستمتع ركاب الحافلات بمشاهدة معالم المدينة من على مقاعدهم براحة وأمان بعيداً عن ضغطِ وتوتّر قيادة المركبات الخاصة لاسيّما وأن حافلات الهيئة هي حافلات متطوِّرة وحديثة وتتمتع بالمتانة والراحة والأمان.

تمديد مسارات ثمانية خطوط منها مسار الخط 24 ليصل إلى محطة حافلات المدينة العالمية.