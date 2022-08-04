الامارات | طقس غائم جزئياً مع فرص لتكوّن سُحب ممطرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم جزئياً مع فرص لتكوّن سُحب ممطرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكوّن السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة. كما توقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:29 والمد الثاني عند الساعة 04:59، والجزر الأول عند الساعة 10:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:28.
وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:31، والمد الثاني عند الساعة 02:46، والجزر الأول عند الساعة 20:30، والجزر الثاني عند الساعة 07:43.
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