الامارات | «الشارقة الخيرية» تشكّل لجنة لاستكمال دعم متضرّري الأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، بتشكيل لجنة عليا تتولى استكمال برامج الدعم الذي باشرت الجمعية في تقديمه لمتضرري الأمطار في المنطقة الوسطى منذ اللحظة الأولى لوقوع الأزمة.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد راشد بن بيات، تشكيل لجنة عُليا برئاسة عضو مجلس الإدارة الدكتور يعقوب علي النقبي، لتقييم ودراسة أوضاع الأسر المتضررة في المنطقة الشرقية والإمارات المجاورة، وتقديم المساعدات اللازمة لهم لضمان العودة إلى منازلهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، موضحاً أن اللجنة أُوكل إليها التنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية ولجنة الإسكان الطارئ في حكومة الشارقة، ليتسنى تقديم الدعم للأسر المتعففة المسجلة في كشوف الجمعية والمتضررين من أمطار السيول.

وتابع أن اللجنة منوط بها تحديد متطلبات كل أسرة وفق ظروفها وعدد أفرادها، ما يسهم في تقديم الدعم الأمثل والمناسب الذي يضمن الاستقرار الأسري والسكني للمستحقين، مؤكداً أن الجمعية ستتعاقد مع شركات متخصصة لتنظيف المنازل من آثار الضرر، وشراء أثاث منزلي للأسر، إضافة إلى التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة للوقوف على احتياجات المساجد المتضررة.

وأشار إلى أن خطوة تشكيل اللجنة تهدف إلى استمرارية العمل لما بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث يوجد كثير من الأسر التي تضررت منازلها وأصبحت بلا مأوى مناسب، ومن هذا المنطلق فإن اللجنة ستركز على إصلاح المساكن وتهيئتها لتصبح صالحة للسكن.

وكانت الجمعية أعلنت سابقاً عن تقديم الدعم وتوزيع الوجبات للمتضررين، بينما أكدت أخيراً إنشاء لجنة مهمتها دراسة أوضاع المتضررين ما بعد انتهاء الأزمة، منها تحديد قوائم بالمنازل التي بحاجة إلى إعادة ترميم، وتوفير أجهزة بديلة بما يضمن استقرار الأسرة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

محمد بن بيات:

«اللجنة منوط بها تحديد متطلبات كل أسرة وفق ظروفها وعدد أفرادها، ما يسهم في تقديم الدعم الأمثل والمناسب الذي يضمن الاستقرار الأسري والسكني للمستحقين».