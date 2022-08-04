الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إشارة

طالب قارئ بوضع حل لمشكلة الإشارة الضوئية الموجودة بالقرب من بنك دبي الإسلامي في أم سقيم، إذ يستغرق الدوران إلى الخلف من الإشارة وقتاً طويلاً، وتنتظر المركبات في طابور طويل معرقل لحركة السير قبل بلوغها.

صيانة

اشتكى مستأجرون في وحدات سكنية بمناطق مختلفة، من مماطلة إدارات المباني في إجراء الصيانة الدورية والطارئة، ومطالبتهم بسداد رسوم إضافية عند تجديد العقود تحت مسميات تتعلق بالإدارة والصيانة.

صالونات

رصد قرّاء تهاون العديد من صالونات الحلاقة الرجالية، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها للوقاية من الفيروسات، مقارنة مع بدايات انتشار جائحة «كورونا»، إذ يتجاهل بعض الحلاقين ارتداء الكمامات، فضلاً عن التهاون في استخدام المعقمات.

أثاث

اشتكى قارئ من قيام بعض السكان بالتخلص من قطع الأثاث الكبيرة المستعملة بجوار صناديق القمامة، بطريقة لا تُمكّن عمال النظافة من التعامل معها، وفي الوقت نفسه تشوّه المنظر العام.

درّاجات

طالب قارئ بوضع عقوبات رادعة لمن يستخدمون الدرّاجات النارية وعربات الدفع الرباعي (الصحراوية) على الطرق الرئيسة، كون هذا السلوك يعرّض سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر.

ورش

اشتكى متعاملون عدم توافر قطع الغيار في كراجات وورش صيانة، ما يتسبب في تأخر تصليح السيارات المؤمنة، مطالبين بآلية تلزم الكراجات بالتنسيق مع شركات التأمين بتوفير القطع ضمن إطار زمني محدد.

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