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الامارات | "طرق الشارقة" تستأنف خدمة نقل الركاب بالحافلات إلى خورفكان

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  تعلن هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة استئناف خدمة نقل الركاب إلى خورفكان، اعتباراً من اليوم ، بحافلات النقل بين المدن عبر خط 116 الشارقة-الفجيرة-خورفكان.

 بناءً على ذلك فقد اكتمل استئناف كافة خدمات نقل الركاب إلى المنطقة الشرقية في الخطوط التي تأثرت بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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