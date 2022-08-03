الامارات | "طرق الشارقة" تستأنف خدمة نقل الركاب بالحافلات إلى خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعلن هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة استئناف خدمة نقل الركاب إلى خورفكان، اعتباراً من اليوم ، بحافلات النقل بين المدن عبر خط 116 الشارقة-الفجيرة-خورفكان.

بناءً على ذلك فقد اكتمل استئناف كافة خدمات نقل الركاب إلى المنطقة الشرقية في الخطوط التي تأثرت بسبب تقلبات الأحوال الجوية.