الامارات | الجواز الإماراتي الأقوى عالميا بدخول 174 دولة دون تأشيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، أن الجواز الإماراتي يتصدر أقوى جوزات السفر عالميا، إذ يسمح لحامله بدخول 174 دولة حول العالم من دون تأشيرة، و 55 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها عند الوصول، بينما 14 دولة يتطلب الحصول على تأشيرة مسبقة لها.

وكشفت بيانات «باسبورت إندكس»، أن الجواز الإماراتي جاء في المرتبة الأولى عالميا، ثم يليه في المرتبة الثانية جوازات سفر كل من ألمانيا والسويد وفنلندا ولوكسمبرج، اسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النمسا، سويزلاند، كوريا الجنوبية، والتي تسمح بدخول 170 دولة.

جدير بالذكر أنه حتى بديات العام 2020 وقبل انتشار جائحة كورونا احتفظ جواز السفر الإماراتي بالمرتبة الأولى عالمياً من حيث القوة حسب التصنيف العالمي على موقع باسبورت إندكس وذلك منذ صعوده إلى المركز الأول في ديسمبر 2018. وكان يتيح الجواز لحامله دخول 178 دولة، منها 118 دولة بلا تأشيرة مسبقة، و60 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول للمطار.

وفي عام 2015، تلقى جواز السفر الإماراتي دفعة قوية وفقاً للمؤشر، بعد صدور قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة "شينغن" لدول الاتحاد الأوروبي شملت 26 دولة، إضافة إلى ثماني دول أخرى في أوربا خارج دول الاتحاد.