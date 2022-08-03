الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهوّر

طالب سائقون بتفعيل الكاميرات وأجهزة الرادار في مختلف الشوارع، لرصد المتهورين الذين يتعمدون القيادة بسرعة كبيرة، تعرّض سلامة مستخدمي الطرق للخطر، لاسيما أن بعضهم يعمد إلى المرور بين المركبات والتنقل بين المسارب بصورة مخيفة.

أسعار

ارتفعت أسعار العديد من المطاعم التي تقدم خدمة قلي أو شواء السمك بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية، وقال مستهلكون إن سعر هذه الخدمة أصبح يصل إلى 17 درهماً للكيلوغرام في بعض المطاعم، بعدما كان لا يتعدى 10 دراهم.

دراجات

قال سائقو مركبات إنهم يواجهون في الأحيان صعوبة استخدام الدوارات المرورية نظراً للسرعات العالية للدراجات النارية التي تدخل الدوارات فجأة دون الالتزام بقواعد السير.

شروط

لاحظ مستهلكون إدراج الشركات للعديد من الشروط والأحكام في العروض الترويجية أو بطاقات الهدايا التي تطرحها، لافتين إلى أن ذلك يُفقدها مزاياها ويجعل من الصعب الاستفادة منها في بعض الأوقات.

تنظيف

تساءل قراء عما إذا كان هناك معايير ملزمة بخصوص تنظيف المباني السكنية والمرافق الخدمية داخلها، لافتين إلى تغاضي بعض الشركات التي تدير المباني عن عمليات التنظيف المعتادة.

سيول

على الرغم من حملات التوعية المكثّفة للجمهور بعدم الاقتراب من الوديان خلال فترات هطول الأمطار، خصوصاً في المناطق المحاذية للجبال، فإن العديد من الفيديوهات التي انتشرت خلال الأيام الماضية في منصات التواصل الاجتماعي أظهرت عدم اكتراث الكثيرين بهذه التوصية، وعمدوا إلى الاقتراب من مجاري الوديان والسيول.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



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