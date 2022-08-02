الامارات | ‎الإمارات تعزّي ليبيا في ضحايا حادث الزوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع دولة ليبيا والشعب الليبي الشقيق في ضحايا انفجار شاحنة نقل وقود في منطقة الزوية التابعة لبلدية بنت بية جنوبي ليبيا ما أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الليبي الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.