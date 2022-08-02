الامارات | تعاون أكاديمي بين جامعتي العين ودريسدن الألمانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة العين مذكرة تفاهم مع كلية الآداب للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة دريسدن التقنية في ألمانيا لتوطيد علاقات التعاون الثنائية بين الطرفين.

وقع المذكرة البروفيسور برونو كلاين عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة دريسدن للعلوم التطبيقية، والدكتورة سناء عاشور مدير برنامج علم الاجتماع التطبيقي في كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، نيابة عن عمادة كلية التربية في جامعة العين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي في مجالات التعليم والبحث العلمي، من خلال تشجيع زيارات أعضاء هيئة التدريس من كلية إلى أخرى بغرض الانخراط في أنشطة بحثية أو أنشطة تعليمية، والتعاون المشترك لعقد المؤتمرات وتعزيز الأنشطة الأكاديمية، ونشر بحوث مشتركة وتبادل المنشورات الأبحاث الأكاديمية والمعلومات العلمية.

كما تتضمن المذكرة الاتفاق على تسهيل تبادل الطلاب من خلال استضافة الطلاب المؤهلين من جامعة إلى أخرى بغرض الالتحاق ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا.

وأكد الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، أهمية مذكرة التفاهم التي تعزز تطوير برامج الجامعة وتوفر فرصا بحثية وتدريبية تسهم في تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لكلا الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن التعاون مع جامعة دريسدن التقنية سيعزز تطوير مشاريع بحثية وتقنية جديدة ذات تأثيرات إيجابية على المجتمع.

وتعتبر جامعة دريسدن التقنية واحدة من أرقى عشر جامعات في ألمانيا، ويعود تاريخ الجامعة لعام 1828 مما يجعلها واحدة من أعرق وأكبر "الجامعات التقنية" في ألمانيا، حيث تضم 17 كلية تقدم 124 تخصصًا متنوعاً ما بين العلوم الصحية والطب الحيوي والهندسة الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الدقيقة والمواد الذكية والمنشآت والطاقة والتنقل والبيئة بالإضافة إلى الثقافة والتغيير المجتمعي.