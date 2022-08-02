الامارات | محمد بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس سريلانكا

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اتصالا هاتفيا مع فخامة رانيل ويكريميسينغه رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة، هنأه خلاله بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً للبلاد .. وتمنى له التوفيق في قيادة سيريلانكا نحو الاستقرار والسلام وتجاوز الظروف التي تمر بها.
كما تناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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