الامارات | "مفاجآت صيف دبي" تطلق حقائب تسوق صديقة للبيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت "مفاجآت صيف دبي" حقائب تسوق قابلة لإعادة التدوير بالتعاون مع مجموعة "ماجد الفطيم" وذلك ضمن إصدار محدود للمتسوقين خلال الدورة الحالية من المفاجآت.

وتكمن أهمية حقائب التسوق القابلة لإعادة الاستخدام في دورها الأساسي في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل النفايات الناجمة عن الأكياس البلاستيكية التي لها تأثير سلبي على البيئة.

وتشهد حقائب التسوق القابلة لإعادة الاستخدام إقبالا متزايدا في دبي وبالأخص بعد تنفيذ تعرفة بيئية على الحقائب أحادية الاستخدام بغرض التقليل من الاعتماد عليها وبالتالي الحد من النفايات وحماية البيئة.

ودعما لهذه المبادرة قدمت "مفاجآت صيف دبي" بالتعاون مع مجموعة "ماجد الفطيم" حقيبة تسوق تحمل شعار المفاجآت وهي قابلة لإعادة الاستخدام كونها مصنوعة من مواد مستدامة وهي متوفرة في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر ديرة" و"سيتي سنتر مردف" حيث تم إنتاج الأكياس بأعداد محدودة وسيتم توزيعها في كل موقع عند أكشاك ولوحات ترويج مخصصة.

وتواكب مبادرة حقائب التسوق مبادرة أخرى هي "دبي تبادر" للاستدامة والتي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة الجهة المنظمة لـ "مفاجآت صيف دبي" بهدف التشجيع على استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلا من تلك البلاستيكية التقليدية التي تستخدم مرة واحدة.

وسوف تتيح هذه المبادرة لسكان وزوار دبي إمكانية الحصول على مياه شرب نقية بالمجان من خلال أجهزة مياه شرب سيتم تركيبها في مناطق رئيسية عدة في المدينة بما فيها الشواطئ والمنتزهات ومراكز التسوق والمعالم والوجهات الرئيسية.

وتحفز مثل هذه المبادرات على تبني تغييرات بسيطة في أسلوب حياة الأفراد اليومية مثل استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة وحقائب التسوق المستدامة من أجل إحداث تأثير بيئي كبير لتصبح دبي وجهة رائدة للاستدامة وتلهم الأجيال الحالية والمقبلة للقيام بدور مؤثر في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتعد بداية التخلي عن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد خطوة ضمن خطوات تبنتها دولة الإمارات ودبي في إطار الجهود العالمية للحد من النفايات واستخدام موارد طبيعية أقل وتقليل انبعاثات الكربون.

وتهدف الإستراتيجيات الشاملة المعنية بالحفاظ على البيئة ومنها "دبي 2030 "إلى تخفيض الإنبعاثات الكربونية بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة حيث يتماشى ذلك مع سياسة دولة الإمارات نحو صافي الإنبعاثات الصفري في عام 2050 والتي تتضمن خطة إزالة الكربون من اقتصاد الدولة بالكامل بحلول عام 2050 وبالتالي عدم إنتاج أي غازات مسببة للإحتباس الحراري.

وفي تقرير أصدرته برايس "ووترهاوس كوبرز "حول سلوك المستهلك في مارس الماضي تبين أن 60٪ من المستهلكين في دولة الإمارات يفكرون في الاستدامة عند إجراء أي عملية شراء، بينما ذكر 53٪ منهم أنهم يشترون منتجات صديقة للبيئة بشكل دائم أو متكرر " أي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 42٪".

ومع قيام المزيد من الشركات بإدراج بيانات اعتماد الاستدامة الخاصة بهم على مواقعهم الإلكترونية واستخدامها كنقطة بيع يصبح من الأسهل مكافأة العلامات التجارية والمتاجر التي تبذل الجهد في هذا الصدد.

وبدأت علامات تجارية متعددة في مجال الأزياء والموضة بالتعريف عن دورها في تحقيق الاستدامة حيث بادرت باستخدام منتجات البلاستيك المهملة وقوارير المياه في صنع الألياف التي تدخل في تصنيع ملابسها.

كما ركزت "مفاجآت صيف دبي" على تقليل استخدام المطبوعات في نقاط البيع بما في ذلك نوافذ العرض وأيضا اختبار استخدام شاشات عرض المنتجات ثلاثية الأبعاد"holographic sale signage "بالتعاون مع مجموعة "أباريل" بمتاجر مختارة في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"دبي هيلز مول".

وتقدم " مفاجآت صيف دبي" - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر المقبل- العديد من العروض التسويقية والتخفيضات والأنشطة الترفيهية في مختلف أنحاء الإمارة .