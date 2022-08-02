الامارات | الدليل الإرشادي التفاعلي من "وجهات دبي" يساعد الأسر والعائلات على التخطيط للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي دليلاً إرشادياً تفاعلياً جديداً ضمن مبادرة "#وجهات_دبي"، يسلط فيه الضوء على الوجهات الترفيهية التي يمكن للأسر والعائلات قضاء أوقات مميزة فيها مع أطفالهم، في عطلة نهاية الأسبوع واستكشاف الوجهات المميزة التي تتوزع ما بين أفضل المطاعم ومواقع الاستمتاع بممارسة ألعاب الرياضة والمغامرات فضلاً عن مجموعة من الوجهات الفنية الإبداعية الفريدة في عدد من مناطق الجذب في دبي، حيث تتواصل الحملة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك تأكيداً على كون دبي المدينة الأفضل للعيش والزيارة في العالم في كافة الأوقات.

ويركز أحدث دليل تفاعلي لـ "براند دبي" والذي جاء تحت عنوان "خطط جدولك لقضاء نهاية الأسبوع في دبي" على مجموعة متنوعة من الوجهات الفريدة ، والتي تتيح كل منها أجواء ترفيهية وتجارب رائعة وأنشطة مختلفة تناسب كل الأذواق والأعمار من المقيمين والزوار ، حيث توفر هذه الوجهات المدرجة في الدليل التفاعلي الجديد عروضا وخيارات وأنشطة وتجارب متنوعة ومتميزة، ترتبط جميعها بأجواء الصيف في المدينة.

ويعتبر هذا الدليل هو السادس ضمن سلسلة الأدلة الإرشادية التفاعلية في إطار مبادرة "#وجهات_دبي" الترويجية التي تدعو المقيمين والزوار للاستمتاع بدبي خلال فترة الصيف، حيث يسلط الدليل الجديد الضوء على مجموعة من أفضل الوجهات الترفيهية والمطاعم والمرافق والخدمات التي تتيح ممارسة الألعاب الرياضية والمغامرات والاستمتاع بمناطق الجذب المخصصة لتقديم العروض الفنية والإبداعية في عطلة نهاية الأسبوع ، والتي تستهوي الصغار والكبار على حد سواء وذلك في عدد من مناطق الجذب في المدينة مثل جميرا وكايت بيتش ودبي مارينا ودبي هاربور ، والجداف وقناة دبي المائية والقوز وميناء راشد ومردف والخوانيج والوصل ونخلة جميرا وبلو ووترز وجي بي آر وند الشبا والبرشاء، بما يجعل المدينة وجهة صيفية فريدة من نوعها.

وقالت فاطمة المُلا، تنفيذي المشاريع الإبداعية في براند دبي: "دليلنا الصيفي التفاعلي السادس، والذي صدر تحت عنوان "خطط جدولك لنهاية الأسبوع في دبي"، كجزء من حملة "#وجهات_دبي"، يتيح للمقيمين والزوار اكتشاف مجموعة واسعة من التجارب الترفيهية للاستمتاع بأنشطة وفعاليات متنوعة في عطلة نهاية الأسبوع والتي تتنوع ما بين المغامرات المائية والرحلات البحرية والمقاهي العصرية والمعارض الفنية المتميزة. الدليل الجديد يمثل نقطة انطلاق للاستمتاع بسحر وديناميكية المدينة بشكل يتميز بالسهولة. وتم تصميم الدليل للمساعدة في استكشاف المدينة وتحقيق أقصى استفادة من زيارة وجهاتها المميزة المتنوعة. كما يتيح أحدث دليل تفاعلي إرضاء رغبة كل من يريد الاستمتاع بالتجول في عدد من مناطق الجذب في المدينة من خلال التعرّف من جديد على وجهاتها الشهيرة بها واكتشاف جواهرها الخفية، وذلك تأكيداً لمكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم، لما تتمتع به من مقومات التميز التي ترجح كفتها في ميزان المنافسة العالمية مع أكبر وأعرق مدن العالم وأبرز الوجهات العالمية".

وتركز "#وجهات_دبي" خلال هذا الموسم على وجهات تقدم خدمات تتناسب مع الأسر والعائلات التي قررت قضاء عطلة الصيف في دبي للاستمتاع بما توفره من مرافق وخدمات سياحية وترفيهية متنوعة. ويسلط الدليل الإرشادي الخامس ، الذي جاء بعنوان "كل ما تحتاجه هذا الصيف في دبي"، الضوء على أكثر من 60 مشروعاً يمكن من خلالها الوصول إلى مجموعة كبيرة من المنتجات التي ترتبط بصورة أساسية بأشهر الصيف وتتنوع لتشمل الملابس الصيفية الخفيفة والكماليات والمستلزمات الأكثر استخداماً ، فيما تضمّن الدليل الإرشادي الرابع بين مجموعة الأدلة الرقمية الهادفة إلى توفير معلومات حول وجهات رئيسة في دبي خلال عطلة الصيف، معلومات حول وجهات «الهوايات» والتي تتوزع ما بين الفنية والإبداعية والرياضية، والتي تستهوي الصغار والكبار على حد سواء.

وتضمنت ثلاثة أدلة إرشادية صدرت ضمن مبادرة "#وجهات_دبي" معلومات حول الوجهات الترفيهية ومناطق الجذب المخصصة للأطفال والعائلات لاسيما المغطاة منها كذلك مخيمات دبي الصيفية للأطفال التي يصل عددها إلى ما يقرب من 40 مخيماً‘ إضافة إلى الفنادق التي تتوافر فيها أحواض السباحة وأخرى تقدم فعاليات وأنشطة مخصصة للأطفال، والوجهات المائية المنتشرة في دبي.

ويمكن الحصول على الأدلة الإرشادية التفاعلية لـ "#وجهات_دبي" والصادرة باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقع "براند دبي" على شبكة الإنترنت /https://branddubai.ae/ وحساب "براند دبي" على الانستغرام @BrandDubai

وكانت الحملة الصيفية لـ "#وجهات_دبي" قد بدأت مطلع شهر يوليو الجاري تزامناً مع بدء موسم العطلات الصيفية وانتهاء العام الدراسي، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

يُذكر أن مبادرة "#وجهات_دبي" تضم مجموعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبة الحكومية والخاصة، ومنها : دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ونادي دبي للسيدات، كما يشارك في الحملة "إعمار"، ودبي القابضة، ونخيل العقارية، ومؤسسة ماجد الفطيم، ومجموعة ميريكس للاستثمار.